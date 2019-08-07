https://static.news.ru/photo/d74bb6e2-b40d-11e9-a093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Нестабильная погода ожидает жителей московского региона на этой неделе. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По её словам, в среду, 7 августа, тёплый фронт подойдёт к столице и принесёт долгожданное улучшение погоды. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. При этом ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

Вместе с тем уже в пятницу, 9 августа, очередной циклон принесёт в столицу сильный дождь и грозы. Столбики термометров не поднимутся в дневное время выше плюс 18 градусов.

В выходные погодные условия вновь немного улучшатся, но дожди не прекратятся, сообщает RT .

Ранее News.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа.