Москвичей предупредили о непогоде из-за циклона «Иления»

Вечером 17 февраля в Москву придёт циклон «Иления», он принесёт штормовой ветер, падение атмосферного давления и осадки, при этом температура воздуха будет на уровне мартовских отметок, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в этот день над Москвой прольются первые «чистые» дожди.

Комфортная тёплая и сухая среда в столице станет затишьем перед бурей. Уже в четверг в Москве циклон по имени «Иления» принесёт ненастье. Вечером, примерно с 21 часа, город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождём, а поздним вечером 17 февраля и в ночью и до утра на 18 февраля прольются первые «чистые» дожди — впервые пригодятся зонты, иначе можно промокнуть, — сказал Тишковец.

Он добавил, что за сутки 17–18 февраля выпадет до 9 миллиметров осадков, что составляет около пятой части месячной нормы. По словам синоптика, порывы ветра вечером 17 февраля достигнут 17 метров в секунду, по области — от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, за сутки атмосферное давление опустится с 750 до 726 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Ухудшение погоды не помешает температурному фону опережать календарь на 42 дня. Завтра днём в Москве плюс два-четыре, по области — до плюс пяти, это температура, соответствующая периоду последних дней марта, — резюмировал эксперт.

О непогоде москвичей предупредили также в региональном главке МЧС. Там рекомендовали автовладельцам не парковать машины под деревьями и максимально снизить скорость во время движения по дорогам. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков посоветовал москвичам не ждать ранней весны. По его словам, снег в столице в этом году будет таять достаточно долго, несмотря на аномально тёплую погоду.