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Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие дни

14:15, 07 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столицы на предстоящей неделе ждут ливни и грозы. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, неблагоприятная погода продлится всю неделю. При грозе порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков, но они будут иметь локальный характер.

Ночью температура воздуха будет 13–15 градусов, а днём воздух прогреется до 23–25 градусов. По словам Поздняковой, из-за того что кислорода в воздухе будет мало, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится. Будет тепло, но с июньскими дождями, — отметила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах России, несмотря на наступившее лето, ожидаются заморозки. Отрицательная температура ожидается в Хакасии, Иркутской области и в Туве. Синоптик добавил, что значения столбиков термометра достигнут 2-3 градусов мороза.

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