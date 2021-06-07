Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие дни

Жителей столицы на предстоящей неделе ждут ливни и грозы. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, неблагоприятная погода
Ночью температура воздуха будет 13–15 градусов, а днём воздух прогреется до 23–25 градусов. По словам Поздняковой, из-за того что кислорода в воздухе будет мало, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.
В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится. Будет тепло, но с июньскими дождями, — отметила специалист.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах России, несмотря на наступившее лето, ожидаются заморозки. Отрицательная температура ожидается в Хакасии, Иркутской области и в Туве. Синоптик добавил, что значения столбиков термометра достигнут 2-3 градусов мороза.