Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/b7d1cf56-c782-11eb-807a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столицы на предстоящей неделе ждут ливни и грозы. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, неблагоприятная погода продлится всю неделю. При грозе порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков, но они будут иметь локальный характер.

Ночью температура воздуха будет 13–15 градусов, а днём воздух прогреется до 23–25 градусов. По словам Поздняковой, из-за того что кислорода в воздухе будет мало, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится. Будет тепло, но с июньскими дождями, — отметила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах России, несмотря на наступившее лето, ожидаются заморозки. Отрицательная температура ожидается в Хакасии, Иркутской области и в Туве. Синоптик добавил, что значения столбиков термометра достигнут 2-3 градусов мороза.