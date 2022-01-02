Москвичей предупредили о мошенниках, действующих в праздники

В Комплексе городского хозяйства столицы предупредили горожан о мошенниках, действующих под видом сотрудников коммунальных служб, говорится на сайте мэра Москвы. Там отметили, что городские службы в период выходных дней не проводят поквартирных обходов и проверок и никогда не приходят без предупреждения.

К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счётчиков, проверке газовых плит, — приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он призвал жителей проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников. По его словам, городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. В целом же выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, а время приезда обязательно согласовывается.

Кроме того, информация о проведении проверок в домах заранее размещается на информационных стендах и сайтах инженерных компаний.

Ранее сообщалось, что Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде зафиксировал действия мошенников с аккаунтами пользователей сервиса «Госуслуги». Они получают цифровые копии документов людей и берут на их имена займы.