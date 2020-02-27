https://static.news.ru/photo/5ca03a50-5979-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) призвало столичных водителей не пренебрегать защитой личных данных — в частности телефонных номеров.

Согласно сообщению пресс-службы АМПП, в учреждение регулярно обращаются водители эвакуированных авто, жалуясь, что им звонят незнакомцы с предложением помочь вернуть машину за вознаграждение. АМПП предупреждает, что эта помощь будет заключаться в том, что автовладельцу просто вызовут такси, которое отвезёт его до спецстоянки. Таксист затем попросит сумму, значительно превышающую обычную стоимость поездки.

АМПП напоминает, что получить машину со спецстоянки может только владелец или его законный представитель после решения должностного лица о возврате.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Новосибирске, где группа водителей попыталась избить эвакуаторщика, обвинив того в «воровстве» машин. Конфликт прекратил сотрудник ДПС.