Москвичей предупредили о морозе и метели во вторник

https://static.news.ru/photo/326b6a54-6a97-11eb-82a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снег с метелью и до 13 градусов мороза прогнозируется в столице 9 февраля, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во вторник влияние на погоду окажет приближающийся с юго-запада циклон. Ожидается облачность с прояснениями, во второй половине дня — снег, который усилится к вечеру.

В вечерние часы возможны метели. Минус 11 — минус 13 в Москве, 10–15 градусов мороза по области, — уточнил синоптик.

Он добавил, что восточный ветер будет дуть со скоростью до 4–9 метров в секунду, вечером он станет порывистым. Атмосферное давление снижается, но во второй половине дня вернётся в норму и составит 746 миллиметров ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что температура воздуха в центральных регионах России опускается до минус 30 градусов и ниже. В Москве и соседних областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. МЧС в связи с этим перешло на усиленный режим работы, на трассах разворачиваются мобильные пункты обогрева.