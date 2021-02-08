Москвичей предупредили о морозах до 27 градусов

https://static.news.ru/photo/b84042fe-69fb-11eb-ad8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни в Москве сохранятся сильные морозы. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

Как рассказала главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова, в течение нескольких дней столбики термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля. Кроме того, в столице ожидаются сильные снегопады и порывы ветра до 17 м/с.

Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве минус 25 — минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов. Завтра днём ближе к вечеру у нас начнётся небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе минус 15 — минус 17, по области минус 17 — минус 20. Такая погода — облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днём — небольшим, ожидает нас в среду, — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Она отметила, что в пятницу, 12 февраля, на столицу обрушится настоящее зимнее ненастье со снегом, метелью и заносами на дорогах. Снегопад будет идти весь день — выпадет рекордное количество осадков. Кроме того, 13 февраля непогода не утихнет и снег продолжит идти.

Стоит отметить, что специалисты называют текущую погоду в столичном регионе аномальной, этот февраль стал самым холодным за 10 лет. Так, в ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха снизилась до минус 30 градусов.

Как писал NEWS.ru, чтобы не замёрзнуть и не заболеть в 30-градусные морозы, которые надвигаются на Москву, врач посоветовал жителям города надевать одежду в четыре слоя. А также не забывать про защиту рук и шеи — причём лучше надевать варежки на перчатки.