https://static.news.ru/photo/85cc4948-1e67-11ea-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В воскресенье, 14 декабря, на территории Москвы ожидается мокрый снег. Местами в столице возможен ледяной дождь. Данной информацией с журналистами поделились специалисты центра «Фобос».

Как в ночное, так и в дневное время в Москве ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра Михаил Леус.

Локально на территории столицы может пройти и ледяной дождь, — отметил его коллега Евгений Тишковец. Слова экспертов приводит РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в европейской части России в ближайшие дни. Температура превысит на 5–8 градусов обычные для середины декабря показатели.

Синоптики говорят, что причиной таких отклонений являются атлантические циклоны, перемещающиеся вдоль арктического побережья.