В воскресенье, 14 декабря, на территории Москвы ожидается мокрый снег. Местами в столице возможен ледяной дождь. Данной информацией с журналистами поделились специалисты центра «Фобос».
Как в ночное, так и в дневное время в Москве ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра Михаил Леус.
Локально на территории столицы может пройти и ледяной дождь, — отметил его коллега Евгений Тишковец. Слова экспертов
приводитРИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в европейской части России в ближайшие дни. Температура превысит на 5–8 градусов обычные для середины декабря показатели.
Синоптики говорят, что причиной таких отклонений являются атлантические циклоны, перемещающиеся вдоль арктического побережья.
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