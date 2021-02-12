Москвичей предупредили о метели и снежных заносах 13 февраля

Сильный снег, местами переходящий в метель, снежные заносы и гололедица, температура до минус 12 градусов ожидаются в Москве 13 февраля.
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Ветер ожидается северо-восточный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. Из-за непогоды 13 февраля в столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после снегопада в Москве 12 февраля был побит рекорд суточного выпадения осадков, установленный в 1973 году. Тогда в столице выпало 7 мм, тогда как в этот раз к 18:00 в городе выпало 9 мм осадков. Пик снегопада в столице придётся на период с 24:00 12 февраля до 15:00 13 февраля, полностью он прекратится только поздно вечером 14 февраля.