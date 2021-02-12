Москвичей предупредили о метели и снежных заносах 13 февраля

https://static.news.ru/photo/53bd4e30-6db1-11eb-bfab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный снег, местами переходящий в метель, снежные заносы и гололедица, температура до минус 12 градусов ожидаются в Москве 13 февраля.

Это следует из данных Гидрометцентра. Днём в городе столбики термометров опустятся до минус 10–12 градусов, а в ночь на 14 февраля — до минус 19 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 7–12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. Из-за непогоды 13 февраля в столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после снегопада в Москве 12 февраля был побит рекорд суточного выпадения осадков, установленный в 1973 году. Тогда в столице выпало 7 мм, тогда как в этот раз к 18:00 в городе выпало 9 мм осадков. Пик снегопада в столице придётся на период с 24:00 12 февраля до 15:00 13 февраля, полностью он прекратится только поздно вечером 14 февраля.