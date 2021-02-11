Москвичей предупредили о метели и порывистом ветре в пятницу

https://static.news.ru/photo/808a5ad0-6cf2-11eb-8876-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный снегопад, метель и порывистый ветер обрушатся на столицу 12 февраля.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, днём столбики московских термометров покажут 11-13 градусов мороза. В Подмосковье ожидается минус 10-15 градусов.

Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, — рассказал синоптик.

Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Синенков добавил, что снег продолжит идти в ночь на 13 февраля и частично днём, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что холодный март ожидается в европейской части России и на Северном Кавказе. На Урале температура воздуха будет в пределах нормы. Прохладным будет март в Москве. Там среднемесячная температура будет составлять 2,2 градуса выше нуля. Не потеплеет в первый весенний месяц и в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе. Холодно будет в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, на Северном Кавказе.