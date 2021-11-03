Москвичей предупредили о лёгком дожде 7 ноября

Небольшой дождь ожидается в московском регионе в воскресенье, 7 ноября. Будет облачно, столбик термометра поднимется лишь до 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер западный, юго-западный 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, — отмечается в сообщении.

Атмосферное давление составит около 742 миллиметров ртутного столба. Если днём температура ожидается 5–7 градусов тепла, то в ночь на понедельник, 8 ноября, она упадёт до 3 градусов тепла.

Ранее стало известно, что в Москву приходит похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Похолодание начнётся во вторник, 9 ноября. Учёный пояснил, что температура к вечеру станет опускаться до 4 градусов мороза. В среду в столице ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.