Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре в День России

https://static.news.ru/photo/901548d2-ac79-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День России 12 июня на территории Москвы ожидаются ливень, шквалистый ветер и град. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Исходя из слов эксперта, синоптическая ситуация в столице будет обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта. Именно он принесёт с собой кучево-дождевые облака, ливни, локальный град и понижение температуры. За сутки в городе может выпасть до 20 мм осадков.

Температура в столице — плюс 22–24, в Подмосковье — плюс 19–24, на юге и юго-востоке — плюс 23–28. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, а к вечеру начнёт расти — до 749 мм ртутного столба, — приводит слова Синенкова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 11 июня стало самым жарким днём в столице с июня прошлого года.