Сильные порывы холодного ветра до 22 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, 22 сентября.
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Так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение, как будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день, — предупредила гостей и жителей столицы синоптик.
Позднякова также рассказала, что в воскресенье ожидаются осадки, а температура составит 6–7 градусов, передаёт «
Синоптики не исключают, что к концу недели в Москве может пойти снег, писал ранее News.ru.