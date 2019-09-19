https://static.news.ru/photo/92f33fd2-dae2-11e9-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сильные порывы холодного ветра до 22 м/с ожидаются в Москве в воскресенье, 22 сентября.

Об этом РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение, как будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день, — предупредила гостей и жителей столицы синоптик.

Позднякова также рассказала, что в воскресенье ожидаются осадки, а температура составит 6–7 градусов, передаёт « Свободная пресса ».

Синоптики не исключают, что к концу недели в Москве может пойти снег, писал ранее News.ru.