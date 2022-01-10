Москвичей предупредили о грядущей оттепели

Оттепель придёт в столицу 14 и 15 января, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков «Москве 24». Но перед этим москвичи столкнутся с похолоданием до минус 21 градуса в ночь на четверг, 13 января, отметил он.

Будет проходить тёплый фронт, и в пятницу, 14 января, ожидается 0 — минус 5 днём. В субботу будет самый тёплый день: от минус 4 до плюс 1. В воскресенье немножко похолоднее. Днём ожидается минус 1 — минус 6, ночью — от минус 3 до минус 8 градусов, — сказал Цыганков.

До этого же, в первой половине недели, он прогнозирует похолодание. Так, 11 января ожидается до минус 10 градусов, в ночь на среду, 12 января, — до минус 16. Этот день и ночь на четверг будут самыми холодными на неделе, заверил Цыганков.

В четверг днём, 13 января, по его словам, температура будет составлять от минус 5 до минус 10 градусов.

Ранее синоптики пообещали москвичам 35-сантиметровые сугробы после снегопадов в понедельник, 10 января. Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на дорогах ожидаются снежные заносы, а видимость ухудшится до одного-двух километров.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков добавил, что 10 января в Москве ожидается также облачная погода, температура воздуха будет до минус 5 градусов, по области — до минус 7.