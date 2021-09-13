Москвичей предупредили о грозовых дождях и сильном ветре
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
21:01, 13 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вечером 13 сентября и большую часть ночи в Москве пройдут сильные дожи, прогремят грозы. Об этом сообщается на сайте ГУ Министерства по чрезвычайным ситуациям России по столице.
Водителям рекомендуют соблюдать осторожность, держать дистанцию и снизить скорость автомобилей. Пешеходов предупредили избегать шатких рекламных конструкций и по возможности деревьев.
В ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/c, — говорится в сообщении.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущем снижении температуры в Москве во вторник, 14 сентября. Температура воздуха в столице опустится сразу на 10 градусов — до +10–13.
Холодная погода в столице сохранится до конца недели, но при этом она будет ниже нормы всего на два градуса. Даже несмотря на резкое снижение, температура воздуха в Москве 14 сентября будет соответствовать норме.