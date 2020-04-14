Москвичей предупредили о фейковых СМС со штрафами за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5f726d28-7e1f-11ea-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Москвы призвала не доверять СМС, в которых сообщается о якобы совершённом нарушении режима изоляции и предлагается оплатить штраф переводом на мобильный номер.

Также некоторым жителям столицы могут приходить мошеннические сообщения с предложением оформить пропуск для передвижения по городу за деньги. В полиции напомнили, что пропуска оформляются бесплатно, а протоколы о нарушении режима самоизоляции оформляют уполномоченные должностные лица, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, чем мечтают заняться граждане России после окончания действия режима самоизоляции. Примерно 23% респондентов заявили о желании отправиться на прогулку.