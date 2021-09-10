Москвичей предупредили о дожде и грозе до конца дня

В понедельник, 13 сентября, в Москве ожидается облачная погода, дождь, гроза и до 24 градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Эксперт уточнил , что погода будет облачной с прояснениями, во второй половине дня пройдёт дождь, возможна гроза. Максимальная температура в городе составит 22–24 °С, по области 20–25 °С. Также ожидается порывистый юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о грядущем снижении температуры в Москве во вторник, 14 сентября. Температура воздуха в столице опустится сразу на 10 градусов и составит 10–13 градусов тепла. Холодная погода сохранится до конца недели, но при этом она будет ниже нормы всего на два градуса.