https://static.news.ru/photo/18d62f9a-57c7-11ea-b0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти приглашают жителей и гостей российской столицы 29 февраля и 1 марта отметить Масленицу в городских парках. Праздничные мероприятия, среди прочего, пройдут в Московской усадьбе Деда Мороза, музее-заповеднике «Царицыно», Сокольниках и парке Горького.

Как сообщает «Москва 24», в Московской усадьбе Деда Мороза гулянья пройдут с 13:00 до 18:00 возле главной сцены. Хозяин усадьбы вместе со Снегурочкой угостят гостей блинами и споют масленичные заклички.

В парке Горького 1 марта соорудят лабиринт из сена. Также будет работать специальный праздничный фуд-корт. В 15:00 на главной сцене состоится масленичный концерт.

Основные праздничные события в Царицыно также запланированы на 1 марта. Конкурсы и активные игры пройдут с 12:00 до 16:00. В царицынских оранжереях посетили смогут послушать лекцию «Цветочный карнавал, или Масленица в тропиках».

Так или иначе отмечать народный праздник собираются в 29 московских парках. В настоящий момент в столице России продолжается фестиваль «Московская Масленица». Оргкомитет мероприятия заявляет, что в рамках фестиваля москвичи уже съели около 50 тысяч блинов.

Как передавал NEWS.ru, за пожарной безопасностью во время празднования Масленицы в Москве будут следить около 200 сотрудников гарнизона пожарной охраны и добровольцев.