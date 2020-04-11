Москвичей попросили сократить число участников траурных церемоний

https://static.news.ru/photo/2409874e-7c03-11ea-84a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные кладбища закрыты для посещения в связи с коронавирусом. Исключение сделано только для похорон. При этом москвичей попросили сократить численность присутствующих на траурных церемониях.

По словам представителя ГБУ «Ритуал» Михаила Шитенкова, горожане откликнулись на эту просьбу. Если ранее на похоронах обычно присутствовало 30–50 человек, то теперь не более 5–7.

Он также отметил, что у москвичей есть возможность оформить услуги по дистанционной уборке территории захоронения и возложению цветов. Достаточно отправить соответствующую заявку по электронной почте. В ответ будет выслано фото с подтверждением выполнения заказа.

Представитель компании рассказал РИА Новости, что в настоящее время получено 25 таких заявок и ожидается их увеличение в связи с праздниками.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской епархии посоветовали горожанам соблюдать режим самоизоляции и не ходить на кладбища в Вербное воскресенье. Священнослужители пояснили, что эта традиция не связана с церковной практикой и РПЦ не поддерживается.