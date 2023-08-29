Москвичей ожидает самая холодная ночь за последние два месяца Синоптик Леус спрогнозировал похолодание до 1 градуса в Москве в ночь на вторник

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Ночь на вторник, 29 августа, может стать самой холодной за последние два месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, столбики термометров опустятся до 1 градуса.

Предстоящая ночь в столичном регионе станет самой холодной за последние два месяца. Температура воздуха на юге и востоке Московской области опустится до плюс 1-6 градусов, — написал синоптик.

Недавно климатолог Алексей Кокорин заявил, что России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления. Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в стране и о том, что все более часто в России появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.

Ранее специалист по природным катастрофам Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что смерчи могут стать обычным явлением практически во всех регионах европейской части России. По его словам, это связано с изменением климата.