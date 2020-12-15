Москвичей начнут штрафовать за нарушения по COVID-19 по данным в соцсетях

https://static.news.ru/photo/abbad4d6-3ebd-11eb-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Столичные инспекторы будут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании выложенных в социальные сети видео и других сведений.

Как писал NEWS.ru, первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг сообщил, что жители столицы 285,5 тысячи раз пренебрегли масочно-перчаточным режимом за семь месяцев его действия. По его словам, также за данный период свыше 37 тысяч московских организаций и предприятий нарушили меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что ограничительные меры, введённые на фоне пандемии коронавируса, не соблюдает примерно каждое десятое московское предприятие.