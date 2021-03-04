Москвичей на 8 марта ждёт погода с «мужским характером»

https://static.news.ru/photo/fc7fcdf0-44a7-11eb-827a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жителей московского региона в Международный женский день ждёт неблагоприятная погода. В этот день будет идти снег и дуть пронизывающий ветер. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, 8 марта установится погода с «мужским характером».
Будут весьма интенсивно валить «заряды» снега. Кроме того, москвичей ждет пронизывающий, неприятный северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду, — сообщил синоптик в интервью «Вечерней Москве».
Праздничным днём ожидается от 5 до 10 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 7–12 градусов. Кроме того, продолжатся значительные колебания атмосферного давления.
Тишковец отметил,что в такую погоду появления солнца ждать не приходится. Хотя лёгкие его проблески возможны.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами. Об этом писал NEWS.ru.