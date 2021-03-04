Москвичей на 8 марта ждёт погода с «мужским характером»

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Данные СМИ о том, что при приезде в Новосибирск с рабочим визитом Михаила Мишустина будут перекрыты дороги, не соответствуют действительности. Ложные сообщения опроверг пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности, — сказал...