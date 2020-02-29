Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномально тёплую погоду на 8 марта.
По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в ночь на 8 марта столбик термометра поднимется до четырёх градусов, а днём воздух прогреется до плюс девяти,
Синоптик отметила, что такая температура воздуха превышает норму на шесть—восемь градусов.
Ранее NEWS.ru писал, что средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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