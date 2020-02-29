https://static.news.ru/photo/d0af7eec-5ae6-11ea-9533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья аномально тёплую погоду на 8 марта.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в ночь на 8 марта столбик термометра поднимется до четырёх градусов, а днём воздух прогреется до плюс девяти, передаёт «Российская газета».

Синоптик отметила, что такая температура воздуха превышает норму на шесть—восемь градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя температура в начале марта будет выше нормы практически на всей территории России. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.