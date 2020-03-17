https://static.news.ru/photo/d04fe7ce-6811-11ea-8b43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 17 марта, москвичей и гостей столицы ожидает облачная погода без существенных осадков, температура воздуха поднимется до +7 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погодные условия на территории столицы во вторник будут определяться гребнем антициклона. Атмосферное давление в городе составит 753 миллиметра ртутного столба, ветер будет юго-западный.

Погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Температура в городе поднимется до плюс 5–7, по области — от 3 до 8 градусов тепла, — цитирует Леуса РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, перепад температур в 15–20 градусов ожидает жителей России на наступившей неделе. На юге страны — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья — после прихода северных воздушных масс заморозки сменят нынешнюю тёплую погоду.

В Сибири, напротив, в конце недели установится необычайно высокая для этого времени года температура.