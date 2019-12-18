https://static.news.ru/photo/1057faba-222a-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живущим в столице синицам сложно добывать пищу в холодное время, из-за чего они испытывают недостаток белка и начинают проявлять склонность к каннибализму, рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его словам, агрессивное поведение и нападение на сородичей свойственны практически всем пернатым, кроме попугаев.

А птицы, которые в своём рационе сочетают растительную пищу с белковой, например насекомыми, могут нападать на соплеменников и есть их. Это даже относится к курам. У больших синиц мы встречаем проявления агрессии и каннибализма также в связи с сокращением белка в рационе, — пояснил он.

Орнитолог уточнил, что жертвами больших синиц, желающих разбавить рацион мясом, чаще всего становятся синицы-лазоревки. Это связано с тем, что зимой они не могут добыть насекомых.

Помочь пернатым не опускаться до поедания сородичей можно с помощью несолёного сала.

Это позволит птицам, привыкшим к белку и животному жиру, компенсировать его недостаток, — сообщил Мишин.

Специалист также рассказал, что маленькие синицы, к которым относятся лазоревки, гаечки и московские, не могут нападать в одиночку, однако нередко присоединяются к стаям, которые атакуют сородичей. При этом голуби и воробьи обычно не демонстрируют пристрастия к каннибализму, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что птицы мухоловок-пеструшек погибают от клювов синиц. Оба вида пернатых ведут борьбу за пропитание из-за глобального изменения климата. Соответствующее исследование провели учёные из Нидерландов.