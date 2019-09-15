https://static.news.ru/photo/abfbcb0c-d7d1-11e9-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центр организации дорожного движения рекомендует столичным водителям не парковаться под деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями из-за прогнозируемого сильного ветра в городе 15 сентября текущего года.

Синоптики предупреждают о влиянии атлантического циклона на погоду в столице.

Погода снова портится <...> Порывы составят до 13–18 м/с. Будьте аккуратны. Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter .

Погода снова портится - с 19:00 ветер начнет усиливаться. Порывы составят до 13-18 м/с. Будьте аккуратны. Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями. pic.twitter.com/CJM7RB7iBG — ЦОДД (@gucodd) September 15, 2019

Ранее News.ru сообщал, что дождь начнётся в столице вечером 15 сентября и будет идти до середины понедельника, 16 сентября. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.