https://static.news.ru/photo/abfbcb0c-d7d1-11e9-9fbe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Центр организации дорожного движения рекомендует столичным водителям не парковаться под деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями из-за прогнозируемого сильного ветра в городе 15 сентября текущего года.
Погода снова портится <...> Порывы составят до 13–18 м/с. Будьте аккуратны. Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter.
Погода снова портится - с 19:00 ветер начнет усиливаться. Порывы составят до 13-18 м/с. Будьте аккуратны. Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями. pic.twitter.com/CJM7RB7iBG