Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центр организации дорожного движения рекомендует столичным водителям не парковаться под деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями из-за прогнозируемого сильного ветра в городе 15 сентября текущего года.

Синоптики предупреждают о влиянии атлантического циклона на погоду в столице.

Погода снова портится <...> Порывы составят до 13–18 м/с. Будьте аккуратны. Не ставьте свои автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице ЦОДД в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что дождь начнётся в столице вечером 15 сентября и будет идти до середины понедельника, 16 сентября. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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