Москвичам с января повысят пенсии

https://static.news.ru/photo/4f112f8e-3f9c-11eb-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 января 2021 года размер пенсий жителей столицы РФ превысит 20 тысяч рублей.

По словам градоначальника, минимальный размер пенсионной выплаты с городской доплатой составит 20 222 рубля в месяц. Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7%. Кроме того, с 2021 года увеличится размер социальных выплат для пожилых людей и детских пособий.

Главной задачей ближайших лет в сфере социальной защиты является постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему, в рамках которой каждый житель Москвы, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в социальные службы и ему постараются помочь самостоятельно или в кооперации с волонтёрами и социально ориентированными НКО, — заявил Собянин.

С 1 января московские родители будут получать ежемесячное вознаграждение за воспитание приёмного ребёнка в размере 17 318 рублей. Воспитывающим ребёнка с инвалидностью будут выплачивать по 29 441 рублю в месяц (28 390 рублей в 2020 году).

В Москве с нового года официально появится льготная категория граждан — «дети войны». В неё войдут люди, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Им будут выплачивать по 1643 рубля в месяц. Получить эти средства можно будет без заявлений, на основании сведений, имеющихся у органов соцзащиты. Воспользоваться выплатой смогут более 70 тысяч москвичей.

Собянин отметил, что в 2021 году сохранится традиция единовременных выплат к социально значимым мероприятиям и памятным датам: годовщине победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой и другим.

Ранее в Госдуме предложили при назначении детских пособий не включать в доход семьи выплаты гражданам, которые оставили работу для ухода за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и престарелыми, передавал NEWS.ru.