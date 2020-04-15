Общество

Москвичам с ОРВИ выдадут бесплатные лекарства

09:58, 18 апреля 2020 37
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти намерены предоставлять бесплатные лекарства для жителей Москвы, у которых будут выявлены симптомы ОРВИ. Соответствующее заявление сделал мэр Сергей Собянин.

Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ, — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева сообщила, что большинство аптек не стали завышать цены на лекарства из-за пандемии коронавируса. 

NEWS.ru информировал о выявленной недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов».

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