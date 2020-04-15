Москвичам с ОРВИ выдадут бесплатные лекарства

https://static.news.ru/photo/1c70bcc0-8142-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти намерены предоставлять бесплатные лекарства для жителей Москвы, у которых будут выявлены симптомы ОРВИ. Соответствующее заявление сделал мэр Сергей Собянин.

Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ, — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева сообщила, что большинство аптек не стали завышать цены на лекарства из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru информировал о выявленной недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов».