Москвичам разъяснили последствия парковки на газонах МАДИ: штраф за парковку на газонах в Москве может достигнуть 300 тысяч рублей

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Жителей столицы за парковку на зеленых насаждениях, в том числе газонах, может ждать штраф в размере от 5 до 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). По их информации, нарушением будет считаться даже заезд на такой участок одним колесом.

В столице штраф по статье 8.25 КоАП города Москвы выписывают за размещение транспортного средства на зеленых насаждениях. Мы просим водителей быть внимательными и не размещать машины за пределами асфальтового покрытия или бордюрного камня, а также вблизи деревьев и кустарников, — говорится в заявлении.

Как добавили представители МАДИ, подобная парковка наносит вред экологии Москвы. Грязь и пыль, остающиеся на колесах, не только в обратном ключе «облагораживают» город, но и могут повлиять на здоровье граждан столицы, особенно на аллергиков, констатировали в инспекции.

Ранее глава Министерства экологии и природопользования региона Тихон Фирсов предупредил, что с приходом весны у диких животных в подмосковных лесах начался активный период, поэтому многие из них стали выбегать на дороги. По его словам, водителям следует быть особенно внимательными и осторожными.