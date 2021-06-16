Москвичам разрешили сидеть на лавочках в парках

https://static.news.ru/photo/98310b1c-ce94-11eb-955c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям столицы разрешили пользоваться лавочками в городских парках в период действия ограничений, введённых из-за коронавируса. Соответствующее изменение мэр Сергей Собянин внёс в свой указ, опубликованный на сайте правительства Москвы.

В новой редакции документа скамейки и иные подобные объекты городской инфраструктуры исключены из перечня объектов, которыми запрещается пользоваться, поскольку с ними могли контактировать иные лица.

Сейчас запрет распространяется на детские и спортивные площадки, беседки и другие объекты. Его нарушение влечёт штраф в размере четырёх тысяч рублей.

Ограничения были введены 12 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Речь идёт о сферах деятельности, где работники непосредственно контактируют с клиентами. Собянин призвал москвичей понять правильно и поддержать это решение.