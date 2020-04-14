Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома

https://static.news.ru/photo/4c652846-7e25-11ea-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавируса в РПЦ разрешили совершать освящение пасхальных куличей дома.

Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности. Решение вызвано тем, что у большинства прихожан не будет возможности посетить храмы на Пасху в связи с угрозой распространения коронавируса, передаёт «Интерфакс».

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.

Для того чтобы освятить пасхальные угощения, перед трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи, сообщили в группе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал поздравление к главам христианских конфессий на Пасху. Он заявил, что священнослужители будут совместно помогать людям, страдающим от опасности коронавируса.