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Москвичам разрешили не носить маски на катках

17:19, 17 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы могут не надевать защитные маски и перчатки при посещении открытых катков. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Там пояснили, что обязательным ношение масок и перчаток является во время нахождения в раздевалках, кассах, помещениях проката коньков и вспомогательных помещениях катков.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В управлении добавили, что появившаяся в СМИ информация о недопуске на открытый лёд без масок и перчаток не соответствует действительности.

В то же время в ведомстве отметили, что организаторы катков обязаны усилить дезинфекцию в помещениях, контактных поверхностей, инвентаря, обеспечить контроль за соблюдением посетителями ношения масок и перчаток в закрытых помещениях и соблюдением дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Александр Чепурнов назвал каток одним из самых безопасных мест отдыха в период пандемии. По его словам, там люди волей-неволей соблюдают дистанцию, а также передвигаются на большой скорости, что мешает распространению вируса.

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