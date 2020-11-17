Москвичам разрешили не носить маски на катках

https://static.news.ru/photo/47da89ea-28e0-11eb-8746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы могут не надевать защитные маски и перчатки при посещении открытых катков. Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Там пояснили, что обязательным ношение масок и перчаток является во время нахождения в раздевалках, кассах, помещениях проката коньков и вспомогательных помещениях катков.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В управлении добавили, что появившаяся в СМИ информация о недопуске на открытый лёд без масок и перчаток не соответствует действительности.

В то же время в ведомстве отметили, что организаторы катков обязаны усилить дезинфекцию в помещениях, контактных поверхностей, инвентаря, обеспечить контроль за соблюдением посетителями ношения масок и перчаток в закрытых помещениях и соблюдением дистанции.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Александр Чепурнов назвал каток одним из самых безопасных мест отдыха в период пандемии. По его словам, там люди волей-неволей соблюдают дистанцию, а также передвигаются на большой скорости, что мешает распространению вируса.