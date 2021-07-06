Москвичам рассказали об альтернативе кафе в период COVID-ограничений

В Москве на фоне ввода антиковидных ограничений на работу общепита развиваются рестораны с кухней навынос, продажа наборов продуктов для приготовления фирменных блюд с обучающими материалами, корпоративный кейтеринг. Об этом агентству «РИА Недвижимость» рассказали опрошенные эксперты.

Так, директор департамента ретейла компании CBRE в России Марина Малахатько считает , что в последнее время значительно усилился такой тренд, как dark kitchen — формат, когда еду готовят исключительно на доставку. Кроме того, рестораны стали активно подключаться к службам доставки и даже организовывать свои собственные.

Кроме того, активно развивается кейтеринг, включая корпоративный. Всё больше компаний, чтобы избежать заражения сотрудников коронавирусом, заказывают обслуживание с доставкой, вместо того чтобы пускать работников в кафе, рестораны или столовую, — рассказала .Марина Малахатько.

В свою очередь замдиректора департамента стрит-ретейла Colliers Валерия Гвоздева считает, что при сохранении антиковидных мер рестораны начнут активно развивать продажи наборов продуктов для приготовления конкретных блюд и обучающие онлайн-мероприятия.

Сейчас мы на пике поиска новых бизнес-решений, пока совершенствуются скорость и качество доставок. Увеличивается рынок качественного брендированного фастфуда, а также наблюдается развитие общепита в спальных районах, поближе к целевой аудитории, — говорит она.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня посещать места общественного питания могут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, имеющие отрицательный ПЦР-тест или переболевшие COVID-19 за последние полгода. Подтверждать свой статус люди могут при помощи специального QR-кода.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин пообещал вернуть налоги компаниям, привившим 60% сотрудников.