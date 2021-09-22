Москвичам рассказали о погоде в четверг

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в четверг, 23 сентября. По его словам, будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, а температура вряд ли поднимется выше +12 °С, передаёт РИА Новости.

Погода в столичном регионе обусловится влиянием циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь, речь идёт о буквально о двух миллиметрах осадков. Максимальная температура воздуха плюс 10–12, в Подмосковье плюс 8–13 градусов, что все равно на 3-4 градуса прохладнее климатической нормы конца сентября, — предсказал Тишковец.

Он добавил, что за последние четыре дня в Москве выпало 62% от месячной нормы осадков. Атмосферное давление упадёт ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предрёк России начало золотой осени в конце недели. По его словам, примерно в это время перестанет так активно идти дождь и осенняя листва заиграет для россиян новыми красками.