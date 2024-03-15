Москвичам рассказали о приятных сюрпризах погоды на выходных Синоптик Ильин: в Москве ожидается теплая и солнечная погода на выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве на выходных будет определяться влиянием антициклона, поэтому ожидается теплая и солнечная погода, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура в дневные часы составит до +6-8 градусов, а в ночные часы - от -1 до +1 градусов.

Будет достаточно солнечно и тепло. Температура в дневные часы до +6-8 градусов будет прогреваться в Москве и в субботу и воскресенье, но в ночные часы от -1 до +1 градусов. Что касается ветра, будет южный ветер, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление сильно меняться не будет, где-то около 752 миллиметров ртутного столба, — сказал Ильин.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также заявил, что до конца рабочей недели в Москве ожидается роскошная и по-настоящему весенняя погода. По его словам, в столице будет солнечно и без осадков, а воздух прогреется до 10 градусов тепла. Синоптик при этом добавил, что в воскресенье, 17 марта, возможны небольшие изменения погоды. Их причиной будет отступающий на восток антициклон.