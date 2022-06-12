Москвичам рассказали о «благоприятной во всех отношениях» погоде 12 июня Синоптик Позднякова пообещала москвичам «приятную во всех отношениях» погоду в День России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жителей Московского региона 12 июня, в День России, ждёт «приятная во всех отношениях» погода — её определит небольшой антициклон и убережёт область и столицу от осадков, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Эксперт добавила, что ночная температура составит 14–16 градусов тепла, дневная — на уровне 23–25 градусов тепла по Цельсию — «чуть выше климатической нормы на два-три градуса».

В понедельник, 13 июня ночью преимущественно без осадков, днём местами может собраться небольшой кратковременный дождь. Погода, в принципе, вполне комфортная. Ночная температура чуть ниже — 13–15 в Москве, по области 11–16. Днём 22–24 тепла, по области 20–25. Погода комфортная, содержание кислорода в воздухе достаточное. 12 июня погода будет благоприятной во всех отношениях, сухая и солнечная, — рассказала Позднякова.

Погода, характерная для июля, прогнозируется в Москве до конца текущей и в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воздух в столичном регионе будет прогреваться до 25–29 градусов со знаком плюс. Он также добавил, что тёплая погода способствует скорому началу купального сезона в столице. Планируется, что он будет открыт уже в середине следующей недели.

Ранее синоптики сообщили, что этим летом в России не стоит ждать резких перепадов температуры. Она будет близкой к климатической норме: не ожидается ни аномального холода, ни 40-градусной жары. В целом погода в летние месяцы будет комфортной для россиян, отметили метеорологи.