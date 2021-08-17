Москвичам рассказали о погоде в конце лета

Для последних недель столичного лета будет характерно отступление от 30-градусной жары и прохладные ночи. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, несмотря на начавшееся похолодание, температура в Москве всё ещё остаётся выше климатической нормы. С четверга,19 августа, москвичей ждёт 22–24 градуса тепла днём, в пятницу, субботу и воскресенье могут пройти кратковременные дожди. Ночная температура начнёт опускаться и к ночи в воскресенье достигнет не более 5 градусов. Похолодание продолжится и в начале следующей недели. Ночью будет порядка 12--13 градусов, днём местами около 20 градусов тепла.

По словам Поздняковой, в конце месяца климатический фон погоды будет определять холодный антициклон, начнёт поступать холодный воздух, существенных осадков не ожидается. В конце следующей недели температура приблизится к климатической норме.

Это не серьёзные холода — у нас просто заканчивается лето. И это нормально, — добавила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 19 августа в Москве закончится жара, температура незначительно снизится, пройдут небольшие дожди.