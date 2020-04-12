Москвичам пообещали относительно погожее воскресенье

https://static.news.ru/photo/8f434b00-7c8d-11ea-925b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 12 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье влияние на погоду окажет промежуточный гребень антициклона с юго-запада. Благодаря этому жителей столицы ждёт «относительно погожий характер метеоусловий».

В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 7–9, в Подмосковье плюс 5–10, — уточнил синоптик.

При этом он отметил, что в настоящее время температурный фон немного (1-2 градуса) не дотягивает до климатической нормы апреля, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в столице в ближайшие пять дней будет около нормы. По словам синоптика, таким образом, в столицу придёт «настоящая весна».