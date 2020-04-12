Москвичам пообещали относительно погожее воскресенье

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 12 апреля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в воскресенье влияние на погоду окажет промежуточный гребень антициклона с юго-запада. Благодаря этому жителей столицы ждёт «относительно погожий характер метеоусловий».
В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 7–9, в Подмосковье плюс 5–10, — уточнил синоптик.
При этом он отметил, что в настоящее время температурный фон немного (1-2 градуса) не дотягивает до климатической нормы апреля,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в столице в ближайшие пять дней будет около нормы. По словам синоптика, таким образом, в столицу придёт «настоящая весна».
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