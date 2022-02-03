Москвичам рассказали о погоде 4 февраля

Москвичам рассказали о погоде 4 февраляГидрометцентр: 4 февраля в Москве ожидается облачность и гололедица
В пятницу, 4 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха достигнет минус шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Также ожидается гололедица. Ранее в столице в связи с этим продлили «жёлтый» уровень погодной опасности.
Днём в Москве
В Подмосковье в этот день ожидается минус четыре — минус девять градусов, ночью — до минус 17 градусов, может выпасть небольшой снег.
Накануне Гидрометцентр продлил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности в связи с гололедицей. Он продержится до 23:00 4 февраля.
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели в Москве установится весенняя погода, днём столбики термометров будут достигать отметки от минус пяти до нуля градусов. По его словам, «весна» в Москве продлится до середины недели.