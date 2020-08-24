Москвичам рассказали о необычных городских коворкингах

https://static.news.ru/photo/5602eba4-e6a8-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

С улучшением эпидемиологической ситуации в Москве фрилансеры потянулись работать на улицу. Особенно востребованы стали коворкинги — пространства, оборудованные розетками и доступом к Wi-Fi.

Коворкинги создаются и в рамках программы «Мой район», их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях, а также беседках.

В частности, москвичи могут поработать в библиотеке «Букводом». Здесь им доступен коворкинг с панорамными окнами на 10 рабочих мест, оборудованных большими рабочими столами с индивидуальными настольными лампами.

Необычное рабочее пространство располагается под землёй в музее-заповеднике «Царицыно». Воспользоваться рабочей зоной площадью 600 квадратных метров могут 20 человек. В Нескучном саду Парка Горького есть круглосуточный офис-коворкинг под названием «Рабочая станция» на 140 рабочих мест, из которых 81 — под открытым небом.

Места для удалённой работы также можно найти в парке «Братеевская пойма», в центральной части парка 50-летия Октября, а также в сквере на Большой Полянке, где есть лавочки со встроенными розетками, пишет М24.RU.

Ранее на портале mos.ru запустили специальную интерактивную карту, на которой указаны все территории, где есть возможность подключиться к беспроводному Интернету. Согласно карте, бесплатный Wi-Fi доступен жителям Москвы в 43 парках и более чем в трёх тысячах точек на улицах города, переулках и скверах.