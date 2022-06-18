Москвичам рассказали, когда в столицу вернётся жара Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву вернётся жаркая погода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Жителей Московского региона ждет тёплая погода в выходные дни, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в столице ожидается в районе плюс 23–25 градусов, возможны кратковременные дожди. В ближайшие дни в Москве не стоит ждать прихода жары.

За прошедшие 16 дней июня в Москве было только два дня, когда температура в Москве была ниже плюс 20, а в большинство дней было от 20 до 25 градусов. Вот такие температуры ждут нас в выходные дни. Ближе к 25 градусам — 23–25 — ожидается в субботу с меньшей вероятностью дождя. В воскресенье — 21–23, но кратковременные дожди и грозы более вероятны, — заявил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что москвичам пока не стоит ждать ни сильных похолоданий, ни сильных потеплений в районе плюс 30 градусов. Тем не менее Шувалов не исключил всплески жары в течение лета и напомнил, что в прошлом году с 19 по 28 июня температура была выше 30 градусов, а 23 июня был установлен рекорд максимальной температуры для июня в Москве — плюс 34,5 градуса.

Пока повторения такого не ожидается, но впереди ещё июль и август, так что 30 градусов наверняка температура достигнет, — подытожил Шувалов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха летом 2022 года в европейской и южной частях России будет выше нормы. Он отметил при этом, что в умеренных широтах лето будет не таким жарким, как в прошлом году. Метеоролог добавил, что на юге ожидается меньше осадков, чем годом ранее,