Москвичам рассказали, когда в столицу придут первые морозы

Читайте нас в Google Новости

В настоящее время в Москве сохраняется достаточно однородная погода. Заметное понижение температуры и первые морозы ожидаются после 20 октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Пожалуй, первое серьёзное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября, — отметила она.

По словам синоптика, текущая неделя будет довольно тёплой, особенно её середина. Солнечная погода сохранится и на следующей неделе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что малооблачная и почти безветренная погода продержится до конца рабочей недели. Кроме того, в ближайшие дни ожидается рекордно высокое атмосферное давление, которое может достичь отметки 762–764 миллиметра ртутного столба.