Москвичам рассказали о грозах и ливнях в День России

https://static.news.ru/photo/c65a0fce-cb4d-11eb-bdd9-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичей ждёт плохая погода во второй половине дня 12 июня. В столице в День России ожидаются кратковременные дожди с грозой и даже ливни, температура повысится до плюс 23 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24, — добавил эксперт.
Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадёт до 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.
Дождливая погода, не позволившая воде в водоёмах достаточно прогреться, стала причиной переноса старта купального сезона в Москве и Подмосковье на вторую половину следующей недели, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.