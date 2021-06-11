Москвичам рассказали о грозах и ливнях в День России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Арестованный по обвинению в терроризме блогер Юрий Хованский признал свою вину лишь частично. По словам его адвоката Виктории Мартыненко, он признал, что является исполнителем песни про «Норд-Ост,» но в Сети её не распространял, передаёт ТАСС.

Как отметила юрист, Хованский признал, что исполнял эту «ужасную композицию». По его словам, он придумал её много лет назад в нетрезвом состоянии и не планировал публиковать. Он не признал полностью...