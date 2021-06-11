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Москвичам рассказали о грозах и ливнях в День России

10:11, 12 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей ждёт плохая погода во второй половине дня 12 июня. В столице в День России ожидаются кратковременные дожди с грозой и даже ливни, температура повысится до плюс 23 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24, — добавил эксперт.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление упадёт до 742 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Дождливая погода, не позволившая воде в водоёмах достаточно прогреться, стала причиной переноса старта купального сезона в Москве и Подмосковье на вторую половину следующей недели, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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