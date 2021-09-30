Москвичам рассказали, когда менять летние шины на зимние

Менять автошины в Москве нужно будет после 20 октября, когда начнёт понижаться среднесуточная температура. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он напомнил, что первый снег должен появиться в столице после 28 октября.

Переход среднесуточной температуры через плюс пять градусов в сторону понижения произойдёт после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина, — рассказал Тишковец.

Синоптик также отметил, что после 28 октября в столице может появиться первый «символический» снежный покров. Он будет неустойчивым и быстро растает.

Ранее главный специалист Московского метеобюро рассказала, к какой погоде готовиться москвичам до конца недели. Специалист заметила, что вопрос о так называемом бабьем лете не стоит, однако в дневные часы будет тепло и солнечно. При этом в середине недели ночью возможны даже заморозки, однако осадков не ожидается и говорить о снеге не приходится. Дневная же температура в среднем будет выше 10 градусов, местами до +14.