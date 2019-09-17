Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Ольга Молчанова рассказала, в чём заключается опасность «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления.
Это может сопровождаться снижением или повышением артериального давления, головными болями, небольшой тошнотой. Поэтому, если есть возможность, стоит отпроситься с работы, — сказала медик в интервью газете «Известия».
Она также добавила, что метеочувствительным людям при подобных погодных условиях лучше лежать и пить чёрный чай с мятой, который «расслабляет» сосуды и успокаивает.
Кроме того, в случае сильной головной боли рекомендуется лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты.
При этом Молчанова успокоила москвичей, заверив, что недомогания могут проявиться только в первый или в последний день.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты Гидрометцентра РФ заметили, что колебания давления в Москве ожидаются с 16 сентября. Перепады связаны с влиянием на столичные климатические условия циклонов и атмосферных фронтов. Продержится это явление практически всю неделю. Возвращение атмосферного давления к норме начнётся с четверга. Тогда же в столицу придут и первые заморозки.