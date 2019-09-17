https://static.news.ru/photo/bf7df348-c166-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Ольга Молчанова рассказала, в чём заключается опасность «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления.

Это может сопровождаться снижением или повышением артериального давления, головными болями, небольшой тошнотой. Поэтому, если есть возможность, стоит отпроситься с работы, — сказала медик в интервью газете «Известия».

Она также добавила, что метеочувствительным людям при подобных погодных условиях лучше лежать и пить чёрный чай с мятой, который «расслабляет» сосуды и успокаивает.

Кроме того, в случае сильной головной боли рекомендуется лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты.

При этом Молчанова успокоила москвичей, заверив, что недомогания могут проявиться только в первый или в последний день.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Гидрометцентра РФ заметили, что колебания давления в Москве ожидаются с 16 сентября. Перепады связаны с влиянием на столичные климатические условия циклонов и атмосферных фронтов. Продержится это явление практически всю неделю. Возвращение атмосферного давления к норме начнётся с четверга. Тогда же в столицу придут и первые заморозки.