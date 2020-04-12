Москвичам рассказали, как оформить спецпропуска без телефона и Сети

https://static.news.ru/photo/fe5d4d0a-7c93-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Салимов/РИА Новости

Московские власти разъяснили россиянам, которые на момент самоизоляции находятся в столице, как смогут получить цифровой пропуск те, у кого нет мобильного телефона или подключения к Интернету. Для этого им придётся воспользоваться стационарной связью, пояснил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Те, у кого нет возможности воспользоваться Сетью или отправить СМС, должны будут позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77 и продиктовать свои данные и цель поездки.

Им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу. Москвичу затем нужно будет продиктовать или показать этот записанный номер полицейскому, при соответствующей необходимости, — цитирует Немерюка ТАСС.

Он уточнил, что оформление пропусков требуется пока только для поездок — на автомобиле, мотоцикле, такси, метро или наземном общественном транспорте. Для пешего передвижения такая процедура пока не требуется.

Как писал NEWS.ru, система пропусков будет введена с 15 апреля. Это будут электронные документы с 16-значным идентификатором и QR-кодом для проверки сотрудниками санитарных служб и полиции. Оформление начнётся с 13 апреля.

Кроме Москвы такой же принцип будет действовать и в Московской области.