Москвичам рассказали, где растут самые старые деревья города В московском районе Ховрино растет самый старый в столице 434-летний дуб

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Самый старый дуб в городе, которому 432 года, Грачевский парк

Растущий в Ховрине дуб в Грачевском парке признан самым старым деревом в российской столице, сообщает KP.RU. Согласно официальным документам, дереву 434 года. Дуб ничем не болеет и крепко держится корнями в земле. Чтобы москвичи могли без проблем отыскать старожила, рядом с ним установили памятную табличку. Всего в Москве 29 самых старых деревьев, самому молодому из которых в Серебряном бору недавно исполнилось 100 лет.

В разделе «Москва» Национального реестра старовозрастных деревьев России в настоящее время содержится информация о 29 деревьях, среди которых 18 черешчатых дубов, две обыкновенных сосны, клён сахаристый, лиственница европейская, вяз гладкий, тополь чёрный и другие.

Кроме дуба в Ховрино, еще один старый дуб растёт на территории Храма Николая на Берсеневке у станции метро «Кропоткинская», ему 372 года. Также два дуба возрастом по 350 лет растут в усадьбе Архангельское-Тюриково и в поселении Щаповское, в Троицком административном округе. Еще один старожил произрастает возле 113-й школы на улице Профсоюзной у станции метро «Коньково». Этому дереву ровно три века.

По данным реестра, из 29 деревьев одно уже погибло — это вяз шершавый на Куркинском шоссе, которому было 90 лет.

Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что в Московской области есть три дерева из реестра уникальных деревьев России. Одно из них, Королева Леса — сдвоенные воедино ель и сосна — растёт в 79-м квартале Верейского участкового лесничества. По легенде, дерево символизирует крепкий семейный союз. В квартале 60-И Новоиерусалимского участкового лесничества, входящего в Истринское, растет бархат амурский. Это реликтовое растение, подобные ему росли ещё до ледникового периода.