Назван способ безопасного передвижения пешком в ледяной дождь Эксперт по выживанию Макеев: в ледяной дождь лучше ходить по улицам Москвы «волоча ноги»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам лучше передвигаться пешком по столице в ледяной дождь «волоча ноги» — стараться не прерывать контакт с землей и не спешить, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Собеседник также посоветовал жителям столицы постоянно искать дополнительные точки опоры, а пожилым — ходить с шипованной тростью или с двумя. По его словам, в такую погоду в группе риска находятся пенсионеры и люди с нарушенной координацией.

Некоторые пенсионеры ходят с тростью, но в такую погоду лучше взять вторую. Это третья-четвертая ноги, точки опора. Есть палки с выдвигающимся шипом — он хорошо врезается в лед. Также есть специальные накладки на обувь в спортивных магазинах, они похожи на мини-кошки для альпинистов для ходьбы по льду и замерзшему снегу. Передвигайтесь медленно, не прерывая контакт с землей, буквально волоча ноги по льду, если сильно скользко, — подчеркнул Макеев.

Накануне ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 ноября количество осадков в Москве может стать рекордным за 57 лет. Пока что лидером по количеству осадков остается 22 ноября 1965 года, когда выпало восемь миллиметров осадков. При этом температура в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, давление упадет ниже нормы, остановившись на уровне 741 мм ртутного столба. Такой же будет и погода 23 ноября, однако утром в столице ожидается гололед, а к вечеру — гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. В ближайшие три дня температура опустится в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Республике Коми.