Москвичам продлят QR-коды после ревакцинации

Московские власти через неделю запустят сервис, продлевающий действие QR-кодов для жителей, прошедших ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщи региональный штаб по борьбе с COVID-19.
После ревакцинации код
Коды, выданные изначально, действую в течение одного года с момента получения прививки. Соответственно, сейчас нет ни одного истёкшего кода.
QR-код нужен москвичам для посещения мероприятий, которые работают в формате «без коронавируса».
Ранее СМИ сообщили, что у москвичей, сделавших повторную прививку от коронавируса, возникли проблемы с обновлением цифрового сертификата вакцинации. В настоящее время при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается.
Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в июле текущего года. Жители столицы могут привиться как двухкомпонентной вакциной «Спутник V», так и однокомпонентной «Спутник Лайт».
Повторная вакцинация в период пандемии коронавируса рекомендуется гражданам, сделавшим прививки не менее полугода назад.