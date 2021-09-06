Москвичам продлят QR-коды после ревакцинации

Московские власти через неделю запустят сервис, продлевающий действие QR-кодов для жителей, прошедших ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщи региональный штаб по борьбе с COVID-19.

После ревакцинации код будет действовать в течение года. Генерироваться он будет автоматически в день введения первого компонента или однокомпонентной вакцины.

Коды, выданные изначально, действую в течение одного года с момента получения прививки. Соответственно, сейчас нет ни одного истёкшего кода.

QR-код нужен москвичам для посещения мероприятий, которые работают в формате «без коронавируса».

Ранее СМИ сообщили, что у москвичей, сделавших повторную прививку от коронавируса, возникли проблемы с обновлением цифрового сертификата вакцинации. В настоящее время при ревакцинации срок действия сертификата вакцинированного не продлевается.

Ревакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в июле текущего года. Жители столицы могут привиться как двухкомпонентной вакциной «Спутник V», так и однокомпонентной «Спутник Лайт».

Повторная вакцинация в период пандемии коронавируса рекомендуется гражданам, сделавшим прививки не менее полугода назад.