Москвичам предсказали тёплую погоду 15 февраля

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Проблемы банков из-за действий собственных сотрудников стремительно растут: в 2022 году инсайдеры обеспечат половину взломов информационных систем кредитных организаций, тогда как в 2021 году они были виноваты менее чем в трети проникновений. По словам экспертов, банки уже научились защищаться от внешних атак, тогда как средства противодействия инсайдерам есть далеко не у всех, пишет «Коммерсант».

По мнению авторов отчёта по статистике проникновений в банковские информационные системы за 2021 год и прогнозах на 2022 год, принадлежащего компании по кибербезопасности RTM Group, в 2022 году доля хищений...