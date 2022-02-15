18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Москвичам предсказали тёплую погоду 15 февраля

09:12, 15 февраля 2022
Москвичам предсказали тёплую погоду 15 февраля Потепление в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Во вторник, 15 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передаёт РИА Новости. По его словам, воздух в городе прогреется до плюс трёх градусов. Ранее в Росгидромете москвичам посоветовали не ждать раннюю весну, несмотря на аномальное тепло. По данным синоптиков, толстый слой снега будет таять долго.

Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс один-три градуса, в Подмосковье — от минус одного до плюс трёх, — сказал Леус.

Он добавил, что ветер будет юго-западным, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и достигнет 750 мм ртутного столба.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что, несмотря на аномальное тепло, снег в Москве будет таять достаточно долго. По его словам, сейчас высота снежного слоя в столице достигает 39 сантиметров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео