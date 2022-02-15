Москвичам предсказали тёплую погоду 15 февраля

Во вторник, 15 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передаёт РИА Новости. По его словам, воздух в городе прогреется до плюс трёх градусов. Ранее в Росгидромете москвичам посоветовали не ждать раннюю весну, несмотря на аномальное тепло. По данным синоптиков, толстый слой снега будет таять долго.
Сегодня погоду в Москве будет определять антициклон. Переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс один-три градуса, в Подмосковье — от минус одного до плюс трёх, — сказал Леус.
Он добавил, что ветер будет юго-западным, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и достигнет 750 мм ртутного столба.
Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что, несмотря на аномальное тепло, снег в Москве будет таять достаточно долго. По его словам, сейчас высота снежного слоя в столице достигает 39 сантиметров.